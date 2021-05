Samlet blå blok vil stoppe udrejsecenter på Langeland

- Vi mener, at det er en dårlig løsning at placere en masse udviste kriminelle på Langeland. Det er dårligt for øens beboere og deres tryghed. Det er dårligt for turismen og for erhvervslivet, siger Morten Dahlin.

Han mener, at placeringen på Langeland er særlig problematisk, fordi det er et område af landet, der fortsat har det svært.

- Det er ikke at sparke på én, der ligger ned. Det er at sparke på én, der er ved at rejse sig. Det synes vi, er en dårlig beslutning, siger Morten Dahlin.

Før valget i 2019 var Venstre-regeringens løsning at placere et nyt udrejsecenter på den ubeboede ø Lindholm i Stege Bugt. Og det er fortsat den bedste placering, mener Venstre og andre partier i blå blok.

I beslutningsforslaget skriver de blå partier dog mere åbent, at regeringen skal stoppe planlægningen af udrejsecentret på Langeland og i stedet indkalde Folketingets partier til drøftelser.

Det er et åbent spørgsmål, om de blå partier kan samle flertal for beslutningsforslaget. Selvom SF er kritisk over for placeringen på Langeland og også har opfordret regeringen til at finde alternativer, så har alle regeringens støttepartier tidligere afvist placeringen på Lindholm.