- Det, vi har ændret nu, er, at vi kommer til at gøre mere brug af lydfiler, siger Sandie Hansen til TV 2 Fyn.

Sandie Hansen har nemlig optaget en stor del af møderne med kommunen.

Hvorfor brugte du ikke optagelserne i byretten?

- Vi har haft snakket om det, men fik det ikke gjort. Og jeg troede egentlig også, det var nok, det vi havde.

Sandie Hansen krævede dengang 350.000 kroner i erstatning. På grund af kommunens frifindelse blev hun afvist i erstatningen og skulle i øvrigt betale sagens omkostninger på 60.000 kroner.

Ved Landsretten kræver hun igen 350.000 kroner.

- Jeg er jo ikke enig i afgørelsen. Selvfølgelig forventer jeg, at det bliver hårdt, men på den anden side, så kan man sige, at jeg er gået igennem det, der er værre, hvis jeg tænker helt tilbage på mit forløb med kommunen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår sagen starter.

TV 2 Fyn har rakt ud til Langeland Kommune for at få en kommentar på, at Sandie Hansen nu tager nye midler i brug. De er ikke vendt tilbage på henvendelsen.