Sandie Hansen stævner Langeland Kommune for ulovlig tvangsfjernelse

Sandie Hansen fra Langeland kræver nu, at Langeland Kommune bøder for den behandling, som hun og hendes tvillingesønner har fået af kommunen i en omdiskuteret anbringelsessag.

Helt præcis forlanger Sandie Hansen en erstatning på 350.000 kroner af kommunen, efter at den forrige år tvangsanbragte hendes tvillingedrenge i en sag fyldt med fejl og lovbrud. Det kan 24syv fortælle.

- Mit ønske er, at kommunen, og særligt Tonni Hansen (Langelands borgmester, SF, red.), erkender, at de har begået alvorlige fejl. For mig og især mine børn har den uretmæssige adskillelse haft enorme konsekvenser, siger Sandie Hansen til 24syv.



Ifølge mediet er Sandie Hansens stævning den første i en række af flere stævninger, som kommunen kan se frem til at modtage den kommende tid.

Langeland Kommune bekræfter overfor 24syv, at de har modtaget Sandie Hansens stævning.

Intet anbringelsesgrundlag

Som TV 2 Fyn tidligere har beskrevet, så fik Sandie Hansen i starten af december 2022 Ankestyrelsens ord for, at der ikke var noget anbringelsesgrundlag i sagen om tvangsfjernelsen af hendes to sønner.

22. december flyttede drengene hjem til hende igen.



- Jeg kommer til at være mor, som jeg altid har været for mine børn, men det bliver en kæmpe omvæltning. Vi har ikke haft ret meget med hinanden at gøre i næsten halvandet år og skal til at genfinde hinanden, sagde Sandie Hansen dengang til TV 2 Fyn.



Samtidig oplyste Sandie Hansens advokat Jeanette Gjørret, at hun har anmodet kommunen om selv at undersøge, om Sandie Hansen er berettiget til erstatning. Hvis ikke den mener det, så meldte advokaten allerede dengang, at der vil blive et juridisk søgsmål.



Forventer fejl i anbringelser

Formanden for Børne- og Skoleudvalget i Langeland Kommune, Søren Ramsing (R), fortalte i februar til TV 2 Fyn, at han er overbevist om, at kommunen har fjernet børn fra deres forældre uden gyldigt grundlag.



I februar fik kommunen nemlig en rapport i hånden, der viste, at 11 ud af 24 udvalgte sager - hovedsageligt bestående af kommunens anbringelsessager - burde gennemgås igen på grund af manglende dokumentation.



Hvilket har været medvirkende til at familieafdelingen i Langeland Kommune nu er sat til at gennemgå samtlige 285 sager i afdelingen.

- Når der er sket så mange formelle fejl, så må man må formode, at der også er sket fejlskøn, lød det dengang fra Søren Ramsing.

- Kan man ikke kan finde ud af det ene (det formelle, red.), så kan man ikke finde ud af det andet (korrekte afgørelser, red.), sagde han.

Borgmester Tonni Hansen (SF) sagde i forbindelse med rapportens resultater, at det mest er processuelle fejl, der er begået i familieafdelingens sagsbehandling.

Han erkender dog, at der nu foreligger et stort oprydningsarbejde i afdelingen.

- Men det er jo stadig ikke godt nok i forhold til folks retssikkerhed, så det skal vi have rettet op på, og gerne så hurtigt som muligt, sagde borgmesteren dengang til TV 2 Fyn.

De mange problemer i kommunens familieafdeling har betydet, at der er blevet oprustet med flere medarbejder i afdelingen - for en periode.