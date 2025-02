Ledelse kræves fyret efter skandalesager

Samtidig indleder Socialministeriet Taskforce et forløb for at rette op på sagsbehandlingen

I november 2022 vurderer Ankestyrelsen, at familieafdelingen har brudt en række lovgivninger. Blandt andet i Sandie Hansens sag, hvor kommunen tvangsfjernede hendes børn på et fejlagtigt grundlag

Ansvaret for, at kommunens forvaltning fungerer er delt mellem flere poster, fortæller professor i forvaltningsret Eva Sørensen.

I første omgang ligger ansvaret hos socialchefen, men det er også kommunaldirektøren og borgmesterens job at sørge for, at loven bliver overholdt.

- Det er faktisk sådan, at når der er problemer og når der er ting, der går galt, så er det lokale ansvar ude i kommunen i sidste ende kommunalbestyrelsens (byrådet, red.). Det står simpelthen i styrelsesloven, fastslår hun.

Men hvem er det, der i sidste ende hyrer og fyrer?

- Det er jo sådan set kommunaldirektøren.

Eva Sørensen vurderer, at sagen burde blive drøftet af øens 15 byrådsmedlemmer.

Risikerer statslig kontrol

I et nyt forslag lægger ABUS-udvalget i Langeland op til, at Familieafdelingen skal have tilført knap 4 millioner kroner mere om året. Pengene skal primært bruges på flere socialrådgivere, står der i sagsfremstillingen.

Men det er ikke nødvendigvis nok, mener Søren Ramsing (RV) og Jesper Skovhus (LA), hvoraf sidstnævnte selv er med i ABUS-udvalget

Det mener Eva Sørensen heller ikke.

- Jeg bliver lidt urolig for det her med, at man bare beslutter, at penge kan løse alt, og at det er flere ansatte, der skal til. Det er det måske, men hvis ikke man har undersøgt, hvad kernen i problemet egentlig er, så rammer man nogle gange fuldstændig ved siden af skiven.

Det er kommunalbestyrelsen der nu skal beslutte, om Familieafdelingen skal have en millionindsprøjtning.

Men én ting er sikkert: Problemerne kan vokse sig ud af Langeland Kommunes hænder, hvis ikke der kommer styr på afdelingen.

- Næste skridt ville på en eller anden måde være statslig indgriben for at rette op på det her, hvis ikke kommunalbestyrelsen, borgmesteren og kommunaldirektøren i fællesskab kan finde ud af at få ryddet op. Kommunen risikerer simpelthen at blive sat under administration, siger Eva Sørensen.

Socialchef Torben Lønberg har ikke reageret på nogen af TV 2 Fyns henvendelser. Kommunaldirektør Jani Lis Hansen henviser til velfærdschef Henrik Mott Frandsen, der heller ikke er vendt tilbage på henvendelsen.

Borgmester Tonni Hansen (SF) er til SF-generalforsamling og ønsker ikke at udtale sig.