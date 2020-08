Scorer nyt job: Rådmand forlader Odense Byråd før tid

Politisk kommentator på TV 2 Fyn, Jesper Buch, kalder det et scoop for Langeland at have snuppet Jane Jegind som erhvervschef:

- Langeland kommune har med Jane Jegind virkelig fået en stærk profil til den nye stilling som erhvervschef. Hun kommer med sin mangeårige politiske erfaring som rådmand i tre forskellige forvaltninger i Odense og kan begå sig i det samspil, der skal være mellem erhvervslivet, embedsværket og de kommunale politikere.

- Desuden har hun et stærkt politisk netværk på Fyn – og et netværk, som rækker ind i Venstres folketingsgruppe. Netop hendes brede kontaktflade kan vise sig at få stor betydning ikke mindst de kommende år, hvor Langeland sammen med to kommuner på Lolland har intensiveret bestræbelserne på at få en bedre infrastruktur og færgefart i forbindelse med etableringen af den faste forbindelse over Fehmern.



- Jane Jegind har selvfølgelig gjort sit parti en kæmpe tjeneste ved at give plads til Christoffer Lilleholt, som nu får en stærk platform at føre valgkamp fra. Samtidig vil Jane Jegind nu blive hyldet af partifællerne efter alle kunstens regler. Da hun overtog spidskandidaturet for 15 år siden, var der kun to V-mandater i byrådet. I dag har partiet seks mandater.

- Selv om det aldrig lykkedes hende at snuppe borgmesterposten fra Socialdemokraterne, kan hun trods tilbagegangen ved valget i 2017 med fuld ret sige, at det var på hendes vagt, at Venstre voksede sig større end Konservative, som ellers historisk har stået stærkt i byen.