Se billederne: Kurt var på pletten da Danmarks kommende dronning blev vist frem for første gang

Kurt Nielsen fortæller, at det gjorde stort indtryk at se kronprinsens kæreste for første gang.

Øjeblikket er også blevet foreviget i bogen Lohals i 200 år.

- Kronprins Frederik strålede af stolthed og forelskelse, da han valgte offentligt at vise sin udkårne Mary Donaldson for den danske presse, står der i bogen.

Og det gør kun øjeblikket bedre, at det endda skete på Lohals, fortæller Kurt Nielsen.

- Det særlige ved billedet er for mig, at det er første gang, at vi ser Mary. Og at det så er her i Lohals, at det sker, fortæller han.