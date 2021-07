Se kortet: Fynske turistattraktioner blødte gæster - men her jubler de

På Fyn har alle turistattraktioner i top ti over de mest besøgte destinationer oplevet en tilbagegang i antallet af besøgende. Pånær én - Langeland Museum.

- Vi er utrolig glade og stolte over at være blandt top tre attraktioner i Destination Fyn, siger museumsleder Peer Henrik Hansen fra Langeland Museum i en pressemeddelelse.

Langeland Museum består af flere museer, men det er Koldkrigsmuseum Langelandsfort på Sydlangeland, der har haft flest gæster og bidraget til det fine besøgstal.

Cirka 51.000 personer valgte at besøge stedet sidste år.

- Langelandsfortet ligger ikke lige ved en motorvej, men er et udflugtsmål vores gæster har udvalgt og startet bilen for at besøge. Det har været overvældende at opleve så stor en interesse for koldkrigsperioden og viser med alt tydelighed, at museet har sin berettigelse, fortæller Peer Henrik Hansen.