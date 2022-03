Se med live: Debat om ambulancer og akuthjælpere på Langeland

Tal fra et forskningsprojekt viser, at de trænede akuthjælpere kommer frem på under fem minutter. Skal de først hente en hjertestarter, er de omkring seks et halvt minut om at komme frem til personen med hjertestop.

Til sammenligning er hver anden ambulance på Nordlangeland mere end 15 minutter om at komme frem, mens det er tilfældet for hele syv ud af otte ambulancer på den sydlige del af øen.

Men akuthjælpergruppen, som hedder Langelands Hjertestarterforening, mangler lige nu 20 frivillige, og det kan i værste fald få alvorlige konsekvenser.

- Så kommer der måske kun to akuthjælpere og ikke tre. Eller en i stedet for to. I enkelte tilfælde vil det betyde, at der ikke kommer nogen. Heldigvis er det ikke der, vi er. Men i yderste konsekvens: Er der ingen akuthjælpere, er der heller ingen hjælp, siger Henrik Schakow, der er formand for Langelands Hjertestarterforening.

Men hvordan skal de skaffe de 20 ekstra frivillige? Hvis ansvar er opgaven? Og er det rimeligt, at en stor del af den sundhedsfaglige opgave skal ligge hos frivillige?

Livedebat

De spørgsmål og mange flere kan du få svar på torsdag eftermiddag fra klokken 17 til 18, når TV 2 Fyn sætter fokus på Langelands mangel på akuthjælpere med et debatmøde om emnet i Banjen på havnen i Lohals.

Debatten bliver sendt direkte her i artiklen, på Facebook og TV 2 Fyns nyhedskanal. Hvis du ser med på Facebook, kan du stille dine spørgsmål til deltagerne direkte i kommentarsporet.

Deltagerne er blandt andet:

Henrik Schakow, formand for Langeland Hjertestarterforening

Tonni Hansen (SF), borgmester, Langeland Kommune

Bente Gertz (S), formand for Præhospitaludvalget, Region Syddanmark

Laura Sarkisian Jangaard, læge og ph.d. på OUH

Dennis Kræmmer Hansen, akuthjælper, førstehjælpsinstruktør og tidligere ambulanceredder

Kirsten Havemann, næstformand i Patientforeningen