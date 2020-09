Se video af flugtbilist: Berlingo kørte fra Odense til Langeland med politiet i hælene

En flugtbilist i en stjålet Citroén Berlingo ses på en video flygte fra politiet søndag aften.

Videoen er optaget af Sebastian Mason Lloyd, som var på vej til Rudkøbing, da han blev overhalet af bilisten og en række politibiler.

- Det var ret vildt at være i situationen, da de lige kom ræsende forbi. Det tog jo kun 20 sekunder, så var de væk igen, siger Sebastian Mason Lloyd til TV 2 Fyn.

Sebastian Mason Lloyd skulle med færgen til Ærø, hvor han går på HF Søfart, da han hørte sirener og hev sin telefon frem.

- Først var der en politibil, der overhalede os, og så kunne vi høre sirenerne, og så tænkte jeg, nu prøver jeg lige at filme, siger Sebastian Mason Lloyd.

Sigtet og løsladt

Det, han filmede, viste sig at være en flugtbilist, der havde kørt hele vejen fra Odense, og som ikke havde tænkt sig at stoppe.

- Vi får en anmeldelse om en bil, der kører uhensigtsmæssigt, og da vi tjekker nummerpladen, er den meldt stjålet. Men føreren vil ikke stoppe, sagde vagtchef Torben Jakobsen søndag til TV 2 Fyn.

Bilen blev først standset af et større politiopbud ved Langelandsbroen.

Fyns Politi oplyser mandag, at manden er sigtet og løsladt igen.

50 kilometer flugt

Bilen blev spottet ved Odense og kørte derefter ad motorvejen mod Svendborg.

- Man forsøger at standse ham i al den tid, vi kører efter ham. Men vi skal også passe på både os selv, ham og andre bilister, så vi skulle finde et hensigtsmæssigt sted at få ham stoppet, siger vagtchefen.

Efter næsten 50 kilometer endte flugtbilisten ved Langlandsbroen, hvor han blev mødt af en vejspærring.

- Man havde sat politibiler på tværs, og så blev han anholdt, uden at nogen kommer til skade, siger Torben Jakobsen, der samtidig oplyser, at manden ikke kørte hasarderet, men blot nægtede at standse.