Se videoen: 65-årige Joachim skiftede job fra fabrikschef i Asien til souschef på Langeland

Pensionisttilværelsen bliver i stigende grad skiftet ud med flere år som arbejdskraft.



Én af dem, der ikke kan slippe arbejdet, er Joachim Jensen.

Selvom han var blevet træt af at se på tøj efter 40 år som fabrikschef i Asien og Tyskland, var han i en alder af 65 slet ikke klar til at sige farvel til arbejdsmarkedet.

Derfor gik han i kast med at finde sig et nyt arbejde, i stedet for at læne sig tilbage og nyde en tidlig pension.

- Jeg tror, jeg ville gå i stå, hvis jeg stoppede, forklarer Joachim Jensen.

