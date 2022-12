Se videoen: Jasmin hænger ud i Netto, fordi hun mangler et sted at være

Fritidstilbuddene til unge på Langeland er langt fra gode nok, hvis man spørger øens unge.

Det er på trods af, at Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) for et år siden lovede netop at forbedre forholdene for øens unge.

I et spørgeskema blandt 123 unge langelændere, som TV 2 Fyn har lavet, svarer over halvdelen, at ungdomstilbuddene på øen er enten dårlige eller meget dårlige. Kun hver tiende mener, at de er gode.

Det har konsekvenser både for de unge nu og her, men også for øsamfundet på længere sigt.

Se hvad de unge langelændere selv mener er problemet i videoen nedenfor.