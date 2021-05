SF er åben for at lade udrejsecenter blive på Kærshovedgård

De 130 beboere er tidligere dømte og personer på tålt ophold i Danmark. SF spiller ud med tre muligheder for, hvordan de skal håndteres fremover.

- Vi ser planen som en trappe, hvor vi kunne starte med en drøftelse af, hvor centret konkret kan ligge. Virker det ikke attraktivt, så lad os se, om vi kan dele dem (de 130, red.) op i mindre grupper. Er der heller ikke en løsning på det, må vi lade dem blive på Kærshovedgård, siger Carl Valentin.

Mødes tirsdag

Folketingets partier mødes tirsdag aften til forhandlinger om, hvor man kan placere et udrejsecenter til flygtninge på tålt ophold.

Oppositionspartierne ønsker at genoplive planen om et center på den ubeboede ø Lindholm i Stege Bugt, men det afviser de røde partier.

SF gør det blandt andet med henvisning til, at der ikke er kloakering på øen. Det ville først skulle etableres, før personer på tålt ophold ville kunne flytte ind.

- Det vil blive ekstremt dyrt, siger Carl Valentin.

Senest har regeringen fremlagt en idé om at placere et udrejsecenter på Langeland, hvor SF har sin eneste borgmesterpost.

Men støttepartiet har slået pjalterne sammen med blå blok, der dermed har flertal mod projektet.

Det sker med henvisning til, at SF frygter, at udrejsecentret kan skade turismen, som er vigtig for Langeland.

Et sted, hvor alle bliver glade

Ifølge SF bør et kommende udrejsecenter ligge et sted, der ikke lever af turisme, og hvor der er fysiske forhold til at understøtte det såsom kloakering.

Hvor det kan være, vil Carl Valentin ikke selv give et bud på.

- Jeg synes, det er unfair at bede SF om at lave en analyse af hele landet, og hvor det praktisk kan lade sig gøre. Det får vi ikke en kvalificeret beslutning af.