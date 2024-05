Onsdag var sidste dag i den historiske retssag, hvor Sandie Hansen har lagt sag an mod Langeland Kommune for at tvangsfjerne hendes to børn.

Sidste dag i denne omgang, for ifølge Sandie Hansen selv bliver dommen med al sandsynlighed anket.

- Hvis vi taber, så anker vi, og jeg er ret overbevist om, at hvis kommunen taber, så anker de, siger hun til TV 2 Fyn.

Onsdag markerer dagen, hvor sagen er fremført fra begge sider, og dommen vil dermed falde fire uger efter.

