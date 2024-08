Sigtede smuglede 700 kilo kokain til campingplads på Langeland

De seks anholdte mænd på Langeland er ved grundlovsforhør i Odense sigtet for at have opsamlet og modtaget cirka 700 kilo kokain i farvandet ud for Langelands kyst.

De seks personer blev anholdt mellem klokken halv fire og syv lørdag morgen under en aktion, som Fyns Politi og National enhed for Særlig Kriminalitet stod bag.

Den opsamlede kokain skal ifølge sigtelsen efterfølgende være blevet transporteret til Lohals Camping i Lohals med henblik på senere videreoverdragelse til ukendte medgerningsmænd i ind- eller udland.

Grundlovsforhøret skulle være startet klokken 17 i Retten i Odense, men blev ifølge TV 2s reporter på stedet udsat, da de sigtede skulle tale med forsvarere om sigtelsen sammen med en engelsk og albansk tolk.

Ifølge TV 2 nægter de seks mænd sig skyldige. Der er ifølge TV 2 tale om mænd på henholdsvis 24, 26, 33, 37, 38 og 44 år.