Skadende, noget bras og forkert: Nyt udrejsecenter på Langeland møder massiv kritik

- Man har ledt efter noget, der lignede øde ø-konceptet, noget der var afsides og fjernt fra andre. Når det ender på Langeland viser det, at man ikke kender Langeland ret godt. Det er et levede samfund med turisme. Et sted i udvikling ikke i afvikling, siger Mai Mercado (K).



Hos Dansk Folkeparti har man ondt af langelænderne.

- Det er synd for langelænderne. Det er at holde dem for nar at kalde det et udrejsecenter, for Langeland slipper aldrig af med dem så længe regeringen vil overholde alle konventioner og ikke bare sender dem ud af landet, siger Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti.

- Nu kan lokalsamfundet på Langeland se frem til øget kriminalitet og risko for voldelige overfald – jeg er meget, meget ked af det på langelændernes vegne.

Alex Ahrendtsen bliver bakket op af partikollegaen Jens Henrik Thulesen Dahl.

- Det er en dårlig idé. Det flytter jo bare alle problemerne fra Kærshovedgård til Langeland.