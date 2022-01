Skal du løbe 100 meter ekstra efter en hjertestarter, falder overlevelseschancerne betydeligt

Resultaterne viser, hvor vigtige hjertestartere er i tyndtbefolkede områder.

- Det, jeg har fundet ud af, er, at hvis man bevidner et hjertestop, er man villig til at gå rigtig langt for at hente en hjertestarter for at bruge den i forbindelse med et hjertestop, siger Laura Sarkisian Jangaard, der er læge og ph.d.-studerende på Odense Universitetshospital.