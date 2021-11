Skal Langeland fusionere med Svendborg: - Hellere ordentligt serviceniveau end selvstændig kommune, mener Henning

En af de argumenter, som borgmester Tonni Hansen har givet på den hårde økonomiske situation, går nogle måneder tilbage. Her fik Langeland 37 millioner af en pulje til særligt økonomisk trængte kommuner – den største portion per indbygger i hele landet. Men Tonni Hansen og Langeland ville have haft 69 millioner, og derfor har de nu det føromtalte krisebudget.

- Jeg kan se, at det er en nødvendighed lige nu, siger Lene Berthelsen.

- Men jeg synes ikke, vi skal basere vores økonomi på nødhjælpspakker. Vi bliver nødt til at kigge indad og finde ud af, om det stadig væk nytter at gøre en indsats.

Hvordan skal man kunne lave et budget?

Tilbage i Rudkøbing er Henning Rasmussen ikke sikker på, at det stadig nytter at gøre en indsats, og han er bange for, at det allerede er for sent at vende tingenes tilstand.

- Jeg tror, der er mange langelændere, der ville være kede at, hvis vi blev slået sammen med Svendborg. Det er heller ikke en situation, jeg ønsker. Men jeg vil meget gerne have, at vi har en standard, der matcher det øvrige Danmark.