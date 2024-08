'Skat, skat! Der står en mand med en pistol uden for vinduet!': Dorte vågnede midt i kæmpe narkodrama

Hun rejser sig fra sengen og kigger ud ad vinduet, og ser at der holder en politibil og en mand med en pistol.

- Hvad sker der?!, tænker Dorte Vigsø, og hun vækker sin mand Per, som sover ved siden af.

- Skat, skat! Der står en mand med en pistol uden for vinduet!, siger hun til ham.

Per Vigsø farer op af sengen og går udenfor. Her bliver han stoppet af en betjent, som fortæller ham, at der er en aktion i gang, men at der er kontrol over situationen.

- Det er så surrealistisk, at man forstår det simpelthen ikke, siger Dorte Vigsø.