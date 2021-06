Slip for naboer: Fynsk ø sat til salg for millioner

Langø er landfast med området Kædeby Haver via en dæmning, og ifølge salgsopstillingen er ejendommen en landbrugsejendom med et stuehus på 156 kvadratmeter.

Stuehuset et opført i 1894 og om tilbygget i 1930. Stald og lade giver plads til hobbyformål, værksted, dyrehold, opbevaring m.v.

Måske vigtigst af alt er øen kuperet, hvilket giver mulighed for udsigt ud i alle fire verdenshjørner. Samtidig er der garanti for, at man bliver fri naboer, hvis det er det man ønsker.

Siø er den dyreste

Selvom der er over 400 danske øer hører det til sjældenhederne, at en ø bliver sat til salg.



Ud over Langø er det ifølge boligsitet Boliga kun Masnedø Kalv i Storstrømmen mellem Sydsjælland og Lolland-Falster, som i øjeblikket også er salg.

Masnedø Kalv begyndte som Langø med en udbudspris på ti millioner kroner, men er siden sat 1,7 millioner kroner ned. Masnedø Kalv er under en tredje del så stoor som Langø.



Den dyreste øhandel, som Boliga har kendskab til, er salget af Siø mellem Langeland og Tåsinge.

Siø blev i 2018 solgt for 32,5 millioner kroner til den fynske erhvervsmand og landmand Kurt Poulsen.