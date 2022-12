Sluk smøgerne: Det kan snart være slut med betalte rygepauser på Langeland

En cigaret i arbejdstiden kan snart være fortid for ansatte i Langeland Kommune.

Lige nu er Langeland Kommune den enste kommune på Fyn, der tillader medarbejderne at ryge i arbejdstiden.

Det har dog længe været Ældre- og Sundhedsudvalgets formand Winni Kielstrup Hansens (SF) ønske at gøre op med det.

- Det er noget, jeg har arbejdet på igennem længere tid. Til dels har alle de andre fynske kommuner røgfri arbejdstid, og til dels er det også bedst for ens eget helbred, så det tænker jeg da, at vi skal, siger hun.

Rygning på egen regning

I alle andre fynske kommuner er det helt forbudt at ryge i arbejdstiden. Men det bliver nok ikke tilfældet i Langelands Kommune.

Her ønsker man nemlig kun at gøre det forbudt at ryge i den effektive arbejdstid. Det vil sige, at man godt ville kunne stemple ud og derefter tage en cigaret, inden man møder ind igen.

- Men det skal være op til den enkelte organisation i kommunen at aftale, hvordan man kan gøre det, siger Winni Kielstrup Hansen.

Det har nemlig været bekymringer i kommunen for, om det kan skabe rekrutteringsvanskeligheder, hvis man helt fjernede muligheden for at ryge i løbet af en arbejdsdag.

- Vil det være sværere at få medarbejdere i en tid, hvor det allerede er svært at rekruttere. Eller er man som medarbejder rent faktisk klar til en røgfri arbejdstid, spørger udvalgsformand Winni Kielstrup Hansen.

Et dejligt break

Flere af de kommunalt ansatte, som TV 2 Fyn taler med, sætter stor pris på rygepauserne i løbet af den travle arbejdsdag.

- Det er et dejligt break lige at komme ud og lige stå og snakke lidt. Vi får vores stress ned ved lige at få en cigaret, når man nu er lidt afhængig af det, siger Charlotte Christiansen, der er planlægger ved hjemmeplejen i Rudkøbing.

Men der kan samtidig også være fordele ved et forbud. Der erkender Annika Milling, der er ryger og

- Jeg tænker, at det bliver langt nemmere med et rygestop, fordi man bruger størstedelen af sine vågne timer på sin arbejdsplads, siger Annika Milling, der udover at være ryger også er planlægger ved hjemmeplejen i Rudkøbing, da vi taler med hende i netop en rygepause.

- Men det er et samlingspunkt, at vi står og ryger sammen, siger Charlotte Christiansen.

Alligevel indrømmer hun, at det vil være et godt signal udadtil at indføre rygeforbuddet, og at hun faktisk derfor støtter det.

- Vi er i sundhedssektoren, og det giver en bedre livskvalitet i den sidste ende for os alle sammen, siger Charlotte Christiansen.

Skal behandles i økonomiudvalget

Mandag 12. december skal Økonomiudvalget i Langeland Kommune behandle et forslag om røgfri arbejdstid i kommunen. Men det er ikke første gang.

I 2020 behandlede kommunen et forslag om at indføre røgfri arbejdstid, men det arbejde gik pludselig i stå.

- Til dels var det på grund af corona, at det ikke kom videre, men nu er vi altså klar til at tage hånd om det igen, siger Winni Kielstrup Hansen.

I 2014 indførte Middelfart Kommune som den første fynske kommune røgfri arbejdstid, og siden da har otte kommuner fulgt trop, men altså ikke Langeland endnu.

En undersøgelse kunne tidligere på året fortælle, at flere og flere unge dropper cigaretterne, men hver tiende ung i alderen 15 til 29 år bruger røgfri nikotin.