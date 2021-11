Smuglede 100 kilo kokain til Langeland - nu har Landsretten hævet straf

Særdeles organiseret

De fire anholdte lettiske mænd blev 30. november 2020 idømt hver 12 års fængsel ved retten i Svendborg. To af dem ankede dengang dommen, men i dag har Østre Landsret idømt dem henholdvis 12 og 14 års fængsel samt en udvisning af Danmark med indrejseforbud.

Grunden til, at den ene lette får 12 og den anden 14 år, er, at der fra anklagerens side ikke er blevet anket i tide over for den ene mand, en 50-årig lettisk mand.

Loven siger, at idet en dømt vælger at anke, har anklageren 14 dage til at kontraanke, og det nåede man ikke. Derfor blev det en stadfæstelse af dommen for den ene og til en skærpet dom for den anden.