Sommeren vi aldrig glemmer: Historisk mange sommerhuse solgt på Fyn i april

- Vi sagde tidligere, at der blev solgt sommerhuse på trods af coronakrisen. Men nu må vi nok til at sige, at det er på grund af coronakrisen, fortæller Johnny Didriksen, indehaver af Danbolig på Langeland.

Han er en travl mand, for der er gang i butikken i Rudkøbing lige nu. Faktisk er det eneste problem, at det er svært at få huse nok til salg.

- Vi kører rundt i postkasserne med flyers for at opfordre sommerhusejerne til at sætte deres huse til salg.

Egen lille oase

Én af de heldige fynboer, som har købt et sommerhus, er Elna Teglværk, der kommer fra Ringe, og som til dagligt er kontoransat i en cykelforretning.

På en køretur forelskede hun og sin kæreste sig i et sommerhus i Tårup Strand, som de også var heldige at få lov til at købe.

- Det var lidt af en tilfældighed, at vi fandt det her sommerhus. Vi skulle have været på ferie, men det blev ikke til noget både på grund af sygdom og coronavirus. Så var vi en dag ude at køre en tur, og så faldt vi bare pladask for det her sted, siger hun.

Elna kontaktede Danbolig Nyborg, og kort efter var sommerhuset hendes. Og med det nye køb ser hun frem til at bruge sommerhuset både til hverdag, i weekenderne og ferier.

- Vi har kun en halv times kørsel herned, så det er jo bare at pakke kurven og køre herned. Vi har en travl hverdag, og det er vores lille oase, fortæller hun.

Ring frem for at surfe

Hvis du også vil købe et sommerhus på Fyn eller øerne lige nu, så er det bedste tip at droppe computeren og ringe op til mæglerne i stedet. For det går i følge Johnny Didriksen så stærkt med salgene, at mæglerne ofte ikke når at få taget billeder og lagt husene på nettet, inden de er solgt.

- Vi viser ét hus frem til en mulig køber, og så kommer de lige med ud og se fire-fem andre, fortælle Johnny Didriksen.

Og så har historisk mange altså valgt at skrive under. Nye tal fra Boligsiden.dk viser, at antallet af handler steg eksplosivt i april måned i år. Ikke bare på Fyn, men på landsplan.

- Der er ganske enkelt tale om et fremragende resultat. Vi har ikke set et højere antal solgte sommerhuse på en enkelt måned i de seneste 10 år. Samtidig udgør april-handlen over halvdelen af det samlede sommerhussalg i første kvartal af 2020, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Internet er vigtigst for købere

På Langeland er det ofte de samme spørgsmål, de mulige købere stiller Johnny Didriksen og hans ansatte, når de viser sommerhuse frem.

- De fleste spørger, hvordan det er med internettet, når de er ude og se et hus, fortæller Johnny Didriksen, der tydeligt fornemmer, at de potentielle købere vil bruge huset til at arbejde hjemme i.

- Mange spørger også til udlejning. Ikke fordi de er interesseret i at leje huset ud, men fordi de ikke er. De vil bruge det selv.

Netop den tendens underbygges af en ny analyse, som YouGov står bag. I den svarer 76% af danskerne, at de forventer at tilbringe sommerferien i Danmark. Og at et flertal mener, at det rent sundhedsmæssigt er mest forsvarligt at overnatte i et sommerhus.