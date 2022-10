Sommerhusejer: - Lad mig aflevere en måned af min kommuneskat til Langeland

Tonni Hansen understreger dog, at sommerhusejerne i det samlede regnskab bidrager positivt til både liv og omsætning på Langeland.

- Er det så ikke småpenge, det handler om. Turisterne trækker jo ikke på den kommunale velfærd?

- Jo, det gør de faktisk. Hvis for eksempel en ældre, som får hjemmehjælp i bopælskommunen, opholder sig i sit sommerhus, har den pågældende krav på, at vi leverer ydelsen under opholdet på Langeland. Det yder vi selvfølgelig, og vi sender også en regning til hjemkommunen. Men vi skal have beredskabet stående, så der faktisk også her nogle udgifter, siger borgmesteren.

Øget fokus

Partierne på Christiansborg har de senere år øget det poliske fokus på udfordringerne i landkommunerne. Derfor synes John Trier Lauridsen, at tiden nu er moden til at tage ideen om delt sommerhusskat op igen.

- Her i Bagenkop kunne pengene falde på et tørt sted. Særligt omkring havnen, som ikke engang har råd til at renovere kranen, så bådene kan tages op. Den har bare stået stille i de to år, vi har haft sommerhus, siger han.

Forslaget får dog ikke ligefrem en varm modtagelse af Danmarksdemokraternes spidskandidat på Fyn, Jens Henrik Thulesen Dahl:

- Danmarksdemokraterne er kritiske overfor det konkrete forslag, da vi ikke mener, vi med vores skattesystem har brug for yderligere kompleksitet. Vi anerkender til fulde problemstillingen om et skævt udligningssystem, som efterlader kommuner som for eksempel Langeland og Assens uden reelle økonomiske muligheder for at løse deres opgaver.

- Den udfordring tager vi meget gerne op, men problemerne skal løses i udligningsordningen og ikke ved at bygge nye systemer på et i forvejen tungt og uigennemskueligt skattesystem, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Alternativets fynske folketingskandidat Ole Dupont Kofoed ser derimod masser af muligheder i forslaget.

- Vi synes, det er en god ide at finde en model, hvor ejerne af sommerhus og fleksbolig betaler en del af deres kommuneskat til den kommune, hvor boligen ligger. Det må kunne laves enkelt og hensigtsmæssigt.

- Naturligvis skal det ses i sammenhæng med den samlede kommunale udligning, men så længe reformen ikke har ramt skiven bedre end det er tilfældet, er det fair at se på et enkeltområde som dette, siger Ole Dupont Kofoed.

Tidligere på efteråret var efterspørgslen på sommerhuse på Langeland højere end udbuddet.