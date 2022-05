Sparekniven rammer Langeland: Socialtbelastede tilflyttere er dyre for kommunen

Langeland falder sammen med en række andre kommuner imellem to stole i udligningsreformen. Derfor mener Arne Ullum, at udsigten er, at Langeland fortsat vil få problemer i de kommende år.

- Det her er et mere strukturelt problem, end at det er politikerne på Langeland, der ikke kan finde ud af at styre økonomien, siger Arne Ullum.



Mens mange socialtbelastede flytter til Langeland, flytter de ressourcestærke fra øen. Derfor kan den nuværende udligningsreform ikke samle Langeland op, mener Arne Ullum.

- Medmindre det lykkes politikerne på Langeland at overbevise politikerne på Christiansborg om, at de må gøre noget, så vil kommuner som Langeland, Lolland og en række andre kommuner fortsat få problemer.



Tilflyttere med sociale problemer er dyrt

Det kan lyde som en ond spiral, når det der skal holde de erhvervsaktive borgere i kommunen, er noget af det man skærer på i budgettet.

- Du kan som kommune altid gøre noget. Nu er det klart, at de bliver nødt til at skære i serviceniveauet, så der kommer balance i økonomien, og så handler det om at skabe udvikling på Langeland, hvor du tiltrækker de mere velhavende erhvervsaktive borgere, siger Arne Ullum.