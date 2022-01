Statsministeren vil sætte alle kommuner fri: Forsøgskommune har efter et år ingen erfaring at dele ud af

En af de ansatte, der håber, at ovenstående forslag bliver virkelighed, er Stine Dam, der er SOSU-assistent på Lindelse Plejecenter. Hun drømmer om at kunne have tid til at gå en tur med beboerne.

- Den massive dokumentation skal vi jo ikke af med. Den er nødvendig i vores arbejde for at sikre os og vores beboere, men der er ikke behov for, at vi dokumenterer givet medicin to eller tre steder. Så vi drømmer om mere tid, til det vi er gode til, siger hun.