Steens voldsmand begik tyveri under langvarig retssag: - Det pisser mig af

Sagen blev anmeldt, men der gik altså 859 dage, før dommen faldt: Fem måneders ubetinget fængsel og en bøde på næsten 11.000 kroner.

Behandlingstiden forbavsede Steen Winkel, og hvis han kunne spole tiden tilbage, havde han ikke anmeldt sagen, har han tidligere fortalt til TV 2 Fyn:

- Det ville jeg ikke. Aldrig. At gå og vente i over et år på, at der bare bliver rejst tiltale. Et år... Alle beviserne ligger på bordet. Sagen flyttede fra instans til instans. Nej, aldrig mere. Det ville jeg ikke gøre.

Før Steens voldsmand overhovedet blev tiltalt i sagen, gik der 392 dage - og altså mere end to år før en afgørelse i sagen.

Mai Mercado (K) mener, det er værd at bide mærke i:

- Det viser, at de lange sagsbehandlingstider påvirker retssikkerheden, siger retsordføreren og understreger også de problemer, det kan skabe for politiet og retsvæsenet.

- Det er langt sværere at løfte bevisbyrden, når der går så mange år. Af og til får de dømte endda strafrabat, fordi der er gået så lang tid. Man tror, det er løgn.

Gerningsmanden flygtede fra retten inden domsafsigelsen den 18. oktober, men blev siden fundet og fængslet.

Det har i første omgang ikke været muligt at få en kommentar fra justitsministeren. TV 2 Fyn forsøger stadig at få en kommentar fra Peter Hummelgaard (S).