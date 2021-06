Stjernebesat storfilm om Anden Verdenskrig filmes på Fyn

- FilmFyn støttede den første film 'De Forbandede År' af Anders Refn, så da vi fik muligheden for at støtte toeren, var det selvfølgelig et helt naturligt valg, siger Julie Milling, executive producer fra FilmFyn.

Hun påpeger desuden, at mange af filmarbejderne på settet er fynske.

Efterarbejdet på filmen forventes også at tage plads i det fynske land. Ligesom med etteren skal redigeringsarbejdet nemlig foregå på Boltinggaard Gods i Ringe.

Muligvis den sidste film

Optagelserne kommer til at strække sig helt indtil vinteren, da handlingen foregår over flere sæsoner.

- Man skal kun lave de film, man ikke kan tilgive sig selv for ikke at lave. Når du begiver dig ind i det at lave en spillefilm, så æder den dig med hud og hår, siger Anders Refn og tilføjer grinende:

- Jeg plejer at sige, at det koster et ægteskab hver gang.

For den 77-årige filminstruktør bliver det sandsynligvis også den sidste film.



- Det har været en udfordring at få lov til at lave mit livsværk, som sandsynligvis også bliver den sidste af slagsen, i hvert fald i det her format.

Filmen forventes at have præmiere i foråret 2022.