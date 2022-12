Stor aktivitet efter festivalaflysning: Nystiftet forening og erhvervsfolk arbejder på alternativ

Meddelelsen fra festivalejer Allan K. Pedersen om, at Langelandsfestivalen i 2023 ikke bliver til noget, har skabt stor ærgrelse på øen. Men samtidig har beslutningen også skabt fornyet aktivitet blandt erhvervsfolk og byens foreninger.



- Det skaber nervøsitet. Festivalen har betydet meget for vores erhvervsliv, og vi kommer til at savne festivalen i vores branding af øen, siger Holger Brodersen, der er formand for den nystiftede forening ”Foreningen Langeland Sammen”.

Foreningen, der består af personer fra både erhvervs-, kultur- og foreningslivet, arbejder for styrke øens branding. Derfor kom aflysningen af festivalen som en kedelig nyhed.

- Vi har holdt et hastemøde i bestyrelsen for at afklare, hvad vi kan gøre. Lige nu kan vi ikke gøre meget andet end at undersøge, hvad der er af muligheder i fremtiden. Men vi vil aktivt arbejde for, at Langeland fra 2024 igen får en festival, siger Holger Brodersen.

Genstart af festival

Samtidig arbejder en gruppe erhvervsfolk på at forhindre, at Langeland står uden en stor musikfestival i fremtiden.

Seks erhvervsfolk, der i forvejen er engageret i at udvikle Dageløkke Havn i det nordvestlige Langeland, håber at kunne præsente en ny festival.

- Vi når ikke at blive klar til 2023. Det vil ikke være seriøst. Og vi vil heller ikke bære den fakkel videre, som nu er slukket, men i stedet tænde en ny fakkel og lave en ny festival på Langeland, siger Kim Bach Loudrup Jensen til Fyns Amts Avis.

Erhvervsmanden, der tidligere har købt og udviklet Langelinie-promenaden i København, fortæller til avisen, at gruppen ønsker at etablere en festival, hvor øen bliver mere inddraget, og hvor lokale aktører får større ansvars og indflydelse.

- Måske bliver det lidt som dengang, det hele startede. Det skal være en festival, som begunstiger Langeland, og hvor det er byen og øen, der får mest ud af det, og ikke arrangørerne, forklarer Kim Bach Loudrup Jensen til avisen.

Ifølge erhvervsfolkene vil én ting dog forblive som i dag, nemlig at festivalen skal afvikles på Rue Mark i Rudkøbing.