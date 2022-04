Stor interesse for Langelandsfortet: - Hvad er det lige for noget med Rusland og Ukraine?

Koldkrigsmuseet slog dørene for sæsonen op åbnede den 1. april . og siden da er det væltet ind med gæster.

- Vi ligger cirka 200 procent over forrige år, og men vi ligger også noget højere i forhold til mange af de andre år, siger Peer Henrik Hansen, der er museumsleder på Koldkrigsmuseet Langelandsfort.

Museet har haft stor stigning i antallet af gæster sammenlignet med forrige år. Og den øgede interesse skal måske findes i Ruslands invasion af Ukraine.



Pointen med et museum

For den nuværende situation i Ukraine og resten af Europa sætter koldkrigstiden i et nyt perspektiv.

- Der er nok ikke nogen tvivl om, at situationen i Ukraine, Ruslands krigsførelse, har gjort, at folk har været spørgende over for, hvad er det lige for noget med Rusland og Ukraine?

- Og pointen med et museum er jo selvfølgelig at gøre folk klogere på fortiden, men man skal samtidig kunne blive lidt klogere på sin samtid og måske også blive klogere på ens fremtid, forklarer Peer Henrik Hansen.