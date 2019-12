Stor jubel: Langeland får 12,5 millioner til hurtigt internet

Der kommer hurtigere internet til 351 husstande på Langeland i det nye år. Det står klart, efter at fordelingen af bredbåndspuljen 2019 nu er afgjort.

Der blev søgt om i alt 12,5 millioner kroner til Langeland - og i dag kom der besked om, at hele beløbet vil blive bevilget.

- Vi jubler over denne fantastiske julegave, siger formanden for Langelands Mobil- og Bredbåndsforening, Jørgen Jensen.

Pænt over landssnittet

Langeland har modtaget i gennemsnit cirka 34.000 kroner på husstand. Det er pænt over landsgennemsnittet på cirka 28.500 kroner.

Der er søgt om støtte til i alt fem projekter fra Stoense i nord til Bagenkop i syd.

- Her på Sydlangeland har vi modtaget knap 5,1 millioner kroner til 202 adresser. Det er det største projekt i hele Danmark, så vi er rigtig glade, siger Nicki Madsen, som har været tovholder på øens sydligste projekt.

Støtte fra bredbåndspuljen: * 7 adresser i Bammeskov har modtaget i alt 700.000 kr. * 49 adresser i Botofte har modtaget i alt 465.700 kr. * 202 adresser på Sydlangeland har modtaget i alt 5.084.288 kr. * 43 adresser i Skovsgaard har modtaget i alt 2.956.843 kr. * 50 adresser i Snøde-Stoense har modtaget i alt 3.240.000 kr. Se mere

Niciki Madsen er en af de i alt ca. 20 frivillige, som har brugt en stor del af det forgangne år på at stemme dørklokker for at overtale ejeren af hver enkelt adresse til at få lurtigt internet ind i ejendommen. Det har ikke altid været lige nemt, fordi den gennemsnitlige egenbetaling pr. husstand ligger på ca. 4000 kroner.

- Men dagens meldinger fra Energistyrelsen er virkelig et skulderklap til alle vores frivillige, som har formået at overbevise folk om, at de gør en god investering for få penge, siger Jørgen Jensen og fortsætter:

- For det første stiger huset i værdi den dag det skal sælges, og for det andet kan man spare mange penge på for eksempel en dyr tv-pakke. I Bammeskov var der kun 7 husstande, som kom med i ordningen, og her er tilskuddet på 100.000 kroner pr adresse. Lidt firkantet kan man sige, at man her får hurtig internet samtidig med, at værdien af ens ejendom er steget med 96.000 kroner.

Kampen fortsætter

Langelands Bredbåndsforening har nu fået mod på at fortsætte kampen for at få flere husstande med i bredbåndspuljen for 2020, hvor regeringen har afsat 100 millioner kroner.

- Ordningen blev forlænget her på falderebet af året, og efter næste år kan det være slut. Vi vil indkalde alle borgere på Langeland til et nyt stormøde i Rudkøbing i marts måned, hvor vi vil vurdere og evaluere i håb om, at der er grundlag for at få de sidste husstande med i 2020, siger Jørgen Jensen.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) overvejer, om puljen skal stoppe i sin nuværende form med udgangen af næste år.

- Efterhånden som antallet af tilskudsberettigede adresser falder, må vi teleforligskredsen drøfte, hvordan vi løser den udfordring, der er med de sidste og mere spredte adresser. Andre modeller end bredbåndspuljen kan komme i spil, siger Dan Jørgensen.

