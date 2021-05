Storstrømsbroen kan genbruges på Langeland: Jette håber stadig på nyt færgeleje

Radikale og SF bakker også op om ideen, hvis den kan gennemførest.



- Fremskudt færgehavn og rute 9 har stor betydning for Langeland og Lolland, og vi ønsker en statslig forundersøgelse af en fremskudt færgehavn, herunder en undersøgelse af, om det er muligt at genbruge Storstrømsbroen, siger den radikale trafikordfører Rasmus Helveg Petersen.

- Det skal jo være så grønt og så billigt som muligt samtidig med, at det skal være ordentligt. Og hvis man kan genbruge elementer fra Storstrømsbroen i et projekt som det her eller i andre projekter, så er det da bare en rigtig god idé, siger SF's trafikordfører Anne Valentina Berthelsen.

Ingeniører vil kunne løse udfordringer

Forslaget om at bygge et brohoved på piller ud til en fremskudt færgehavn kommer efter, at transportminister Benny Engelbrecht for nylig sagde nej til projektet.

- De undersøgelser, (foretaget af Sund &Bælt, red.) der foreløbig er lavet, peger på, at det ikke kan lade sig gøre selv. Dels på grund af miljøudfordringer, men også fordi, det i givet fald ville skabe en usikker havn, som man ikke ville kunne lægge til i en lang række vejrmæssige omstændigheder, sagde ministeren i et interview til TV 2 Fyn.