Svineproducenter får nyt værktøj til at vælge klimavenligt

Foder til svin består af en masse forskellige komponenter, som skal sikre, at svinene vokser hurtigst og bedst muligt. En af dem er soja, som ofte produceres langt væk fra Danmarks grænser.

Indtil for nylig har det været svært for landmænd at regne ud, hvor klimabelastende det sammensatte foder er, men det skal et nyt værktøj ved navn Klimaberegneren gøre op for. Med den er det blandt andet muligt at se, hvor meget danske alternativer til soja - for eksempel græsprotein eller hestebønner - belaster klimaet.

Det glæder Ulrik Bremholm, der ejer og er direktør på Rubenlund Agro A/S i Tranekær på Langeland. Han leverer cirka 60.000 slagtegrise til Danish Crown om året, og bedriften består derudover af 18.000 hektar planteavl, hvoraf 10 procent er økologisk.

- Klimaberegneren svarer til to biler. En stor bil med en stor motor og en lille bil med en lille motor. De kan begge befordre x antal kilometer, men den store bil vil have en større klimabelastning end den lille bil. Så forudsat at man ikke har brug for en stor bil, så er det egentlig den bedste måde at forstå, hvad klimaberegneren er, siger han.

Samme svin med mindre CO2

Ifølge Ulrik Bremholm kan man sagtens fodre klimabevidst, uden at det går ud over resultatet i køledisken. Ud over at se på de enkelte komponenter i foderet, har man i mange år nedjusteret mængden.

- Det med at sikre mere kød med mindre foder har været en faktor i mange år, siger Ulrik Bremholm.

Han har lavet grønt regnskab siden 2005, fordi han gerne ville få overblik over landbrugets ressourceforbrug. Dels af økonomiske hensyn, dels af hensynet til klimaet.

I løbet af de seneste seks år har han nedsat sit CO2-forbrug med 30 procent per kilo kød.

- Jeg glæder mig bare over, at der er meget fokus på, at der bliver fundet nogle værktøjer, til at hjælpe hinanden med at blive bedre.

