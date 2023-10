En af beredskabets helt store tankvogne med plads til 32 tons vand kom onsdag morgen på afveje, da den pulveriserede et træ, en Volkswagen Up og sendte en varevogn ind i et hus.

Billeder fra stedet viser de omfattende skader, som uheldet medførte i Tranekær på Langeland, hvor tankvognen kom kørende - sandsynligvis i forbindelse med slukningsarbejdet på en større brand på en gård i Tullebølle.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra Fyns Politi om de nærmere omstændigheder omkring ulykken.