Tesfaye vil ikke give begrundelse for valg af Langeland

Mercado: Ministeren snakker udenom

Det svar er Mai Mercado langt fra tilfreds med. Hun mener, at ministeren snakker udenom.

- Jeg har oplevet mange ministersvar til folketinget, og har også selv som minister svaret på spørgsmål til Folketinget. Det her har jeg næsten lyst til at sætte i glas og ramme fordi det er så ekstraordinært talen uden om. Det er en gang lirum-larum, siger Mai Mercado.

Og selvom ministeren altså ikke har svaret på spørgsmålet, så stopper Mai Mercado ikke med at forsøge at få et svar.

- Grundlæggende kan man se, at han ikke har lyst til at forholde sig til det, jeg spørger om, nemlig hvilket beslutningsgrundlag, der var for valget af Langeland. Det kommer han til alligevel i et samråd, hvor han skal svare mundtligt på spørgsmålet. Her håber jeg så, han vil uddybe sit svar og ikke bare holde fast i sit skriftlige svar, siger Mai Mercado.

I en mail til TV 2 Fyn skriver ministeren, at Langeland var den mindst dårlige løsning, men han vil ikke begrunde sit svar yderligere.

- Denne beslutning var ikke truffet over natten. Den var overvejet gennem lang tid. Men jeg vil ikke fremlægge en liste over de fravalgte placeringer. Sådan en svær beslutning bør efter min mening træffes af en ansvarlig regering efter grundige faglige overvejelser og ikke i en ophedet offentlig debat, der blot gør endnu flere lokalsamfund utrygge og risikerer at spille kommuner ud mod hinanden. Det gavner intet. Men jeg kan sige, at vi har haft kigget nøje på mulighederne og fundet den efter min mening mindst dårlige løsning, skriver Mattias Tesfaye i en mail til TV 2 Fyn.