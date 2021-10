Tidligere borgmester hastet på sygehuset efter gaseksplosion

Det var Knud og Birgitte Gethers genbo, der ringede efter hjælp, da han hørte braget. Venstres spidskandidat på Langeland, Peder Hansen, var også forbi matriklen, da han er ejer huset, som Gether-parret bor til leje i.

- Det er et mirakel, at han overlevede det her. Det er selvfølgelig også slemt med forbrændinger, men heldigvis er der da ikke sket mere, siger Peder Hansen til Fyns Amts Avis.

Det er uvist, om Knud Gether bliver udskrevet i dag, eller om sygehuset beholder ham natten over.