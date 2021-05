Tidligere vagt på Holmegaard: - De kan hurtigt overtage Bagenkop

Lene Berthelsen kan ikke bruge det til noget.



- Det, som er den største udfordring for os lige nu, er den kæmpe frygt, udrejsecenteret har givet os. Og selvom der kommer 67 politibetjente til øen, så tror jeg faktisk, det vil skabe en større utryghed, fordi vi ikke er vant til at have betjente her nede på sydøen, siger Lene Berthelsen .

Hun tilføjer, at sydlangelænderne er vant til at leve i et lille, fredeligt samfund.

- Og vi vil blive mindet om hver eneste gang, vi ser en politibetjent på gaden, at der er en grund til, at der er bange for at bo her.

- Jeg har rigtig svært ved at opleve, at der er værdi i, at jeg skal lukkes inde. Jeg bor her, fordi jeg holder af friheden, og at jeg holder af det miljø, hvor man kan færdes uden at skulle kigge sig over skulderen.

Vi har taget vores del af slæbet

Hun mener samtidig, at Langelands har taget deres del, hvad angår flygtninge.

- Vi har haft flygtningecenter to gange, vi har haft et åbent fængsel. Og da vi havde flygtningecenter første gang, der var langelænderne rigtig, rigtig gode til at tage imod de flygtninge, og en helt masse er integreret her på øen.

- Så hvis vi kigger på, at vi er cirka tolv tusind indbyggere, så synes jeg, vi har taget vores del af slæbet.