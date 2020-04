Tilbage i skole - Jeg glæder mig bare rigtig meget

I lidt over en måned har skolerne i hele Danmark stået tomme på grund af coronakrisen, men onsdag blev første skridt tilbage mod en lidt mere normal hverdag taget, da skolerne igen kunne byde eleverne velkomne.

Det er dog ikke en helt almindelig skoledag, de vender tilbage til.

Forældrene må ikke følge deres børn ind i skolens bygninger, eleverne skal sidde med to meters afstand i undevisningen, og meget af undervisningen vil foregå udendørs.

- Det bliver en lidt anderledes dag. Der bliver tid til både skolearbejde og leg, men den første dag vil gå rigtig meget med at instruere eleverne i at vaske hænder, holde afstand og alle de andre råd, der skal overholdes for at få hverdagen til at fungere, siger Poul Børge Nielsen, der er skoleleder på Ørstedskolen.

Hejser flaget

11. marts meldte statsminister Mette Frederiksen (S) ud, at landets skoler blandt meget andet blev lukket ned for at undgå smittespredning af den nye coronavirus. Mandag den 6. april kom meldingen så om, at en forsigtig genåbning ville blive sat i værk efter påske.

Dog med en række nye retningslinjer. Det betyder blandt andet et øget fokus på hygiejne, og at store forsamlinger såsom fælles morgensang undgås.

Læs også Skoler melder klar: Klasser får særlige zoner og egne indgange

Den forsigtige genåbning har været længe ventet for skolelederen.

- Flaget er hejst i dag, fordi vi glæder os rigtig meget til at modtage alle de her elever, som også har glædet sig til at komme i skole igen. Det er en glædens dag for Ørstedskolen, siger Poul Børge Nielsen.

Glæde hos forældre og elever

En af de elever, der har set frem til igen at kunne se kammeraterne på Ørstedskolen, er Elisabeth Constance Knuth.

- Jeg glæder mig, siger hun.

Hvad glæder du dig mest til?

- At se mine venner. Og så glæder jeg mig også til at se min klasselærer.

Læs også Regeringen ændrer kurs: Børn med coronasmittede i familien skal ikke i skole

Hun vender tilbage til en skole, hvor klasseværelserne er blevet udstyret med håndsprit, håndsæbe og papirhåndklæder for at undgå smittespredning. Derudover skal eleverne ikke lege på tværs af klasserne i frikvarterne, og skolens kantine holder lukket.

Men selvom det er en anderledes hverdag, er det et glædeligt gensyn.

- Vi skal nok være mest udenfor og lave nogle opgaver udenfor. Og så glæder jeg mig bare rigtig meget, siger hun.

Ikke bekymret

Regitze Knuth, der er mor til Elisabeth, er også glad for, at skolen er åben igen.

- Det er dejligt for børnene. De har brug for at have nogen at lege med og selvfølgelig at få en undervisning med deres egen lærer i stedet for min hjemmeundervisning. Det har de virkelig brug for, siger hun.

Nogle forældre har i kølvandet på udmeldingen om, at skoler og daginstitutioner åbner som noget af det første, udtrykt bekymring for at sende deres børn tilbage i skole under coronaepidemien.

Den bekymring deler Regitze Knuth dog ikke.

- Jeg følte mig meget tryg. Skolen har formidlet det rigtig godt til os og har gjort alt, hvad de kunne, så det her har forløbet på en måde, så alle forældre har grund til at føle sig trygge i det. Jeg er ikke bekymret, siger hun.

Få overblikket over genåbninger på hele Fyn her: