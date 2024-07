Iført hjelm og brynje er han selv helt indlevet i det univers, han sammen med Visit Tranekær har skabt - og der er ingen tvivl om, at for at få den fulde oplevelse skal man gå all in. Så det gjorde TV 2 Fyns reporter Laura Grasson.

Tøjet var helt forkert

Første skridt var tøjet, for det var helt forkert, kunne ridderfrue Marika, Toby Kaas' hustru, fortælle fra sit telt ved slottet.

I stedet blev Laura iført en lang mørkegrøn kjole med røde detaljer og en grøn hovedbeklædning og blev derefter instrueret i bueskydning og sværdfægtning.