Toms tøjbutik er gået online: Stor succes trods corona-nedlukning

Coronakrise og nedlukning af de fysiske butikker har givet virksomhedsejere store problemer over hele landet. Men hos Tøjmanden i Rudkøbing er der ikke tegn på krise. Her har digitalisering af den fysiske forretning givet stor succes.

- Det er jo kommet som kaldet for mig, siger ejer Tom Rene.

Læs også Tomme butikker skal gøre Glamsbjerg attraktiv

Succesen skyldes blandt andet et tæt samarbejde med projektet Styrket Erhverv i Gadeplan, der er et samarbejde mellem Ærø, Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Langeland kommuner.

Projektet har til formål at styrke de digitale kompetencer og dermed øge de forretningsmæssige muligheder hos de erhvervsdrivende, der benytter sig af de kurser, som Styrket Erhverv i Gadeplan tilbyder.

Og en af de virksomheder, der har haft stor glæde af samarbejdet, er Tøjmanden i Rudkøbing.

Tom har hele tiden antennerne ude, tager nye ideer til sig og udvikler på dem Tonni Hansen, borgmester, SF, Langeland

For knap tre år siden gik ejer Tom Rene ind i erhvervssamarbejdet mellem de fire sydfynske kommuner, og hurtigt fik han nogle redskaber, der kunne forbedre de fire webshops, som han allerede havde startet op på daværende tidspunkt.

- Jeg har lært sindssygt meget af det, og da coronaen så kom, kunne vi skrue op for alt det digitale, fordi det blev svært i den fysiske butik, fortæller Tom Rene.

Han har altid været interesseret i digitalisering, og da det tværkommunale erhvervsprojekt kom op at stå, kunne han få den hjælp, som han havde brug for. Blandt andet har forløbene lært ham at blive mere fokuseret i sin forretning.

- Før ville jeg nok alt. Og det kan man bare ikke. Så jeg fik struktureret min facebookside, og jeg fik strømlinet hele min annonceringsdel, siger Tom Rene.

Læs også Erhvervslivet i knæ: Digitalisering har hjulpet mig gennem krisen

Og resultaterne er heller ikke udeblevet. Nethandel i tøjbutikken er øget fra 5 procent til 20 procent af omsætningen, og på kort tid har han desuden fået flere end 200 femstjernede anmeldelser på Trustpilot.

Samlet set har det øget omsætningen i hele forretningen i 2020.

Borgmester: Handelsliv er afgørende

På rådhuset i Rudkøbing er borgmester Tonni Hansen glad for samspillet, der kan hjælpe de mindre erhvervsdrivende på blandt andet Langeland.

Han fortæller, at kommunen gik ind i samarbejdet for at kunne tilbyde noget nyt til de nødlidende butikker på Langeland.

- Vi ved, at butiksdrivende er på i døgnets 24 timer, så at rive flere dage ud til et kursus, det kunne man ikke. Men her var et koncept, hvor undervisningen blev tilrettelagt på butiksindehavernes og deres personales præmisser, siger borgmester Tonni Hansen (SF).

For ham er det vigtigt, at Langeland som kommune kan tilbyde hjælp, som Styrket Erhverv i Gadeplan kan. Han peger blandt andet på, at det kan være et afgørende parameter i forhold til bosætning, at det som erhvervsdrivende er muligt at få hjælp til at udvikle sin forretning.

Tom Rene har fået travlt med at pakke varer fra sin butik efter han har fået succes med salget online. Foto: Jeanette Fournier

- Det er vigtigt, at vi har et butiksliv, som er attraktivt. Når vi arbejder med turisme – og vi har jo over en halv million overnattende gæster om året – så er det vigtigt, at vi har et handelsliv overalt på øen. Så vi gør alt, hvad vi kan fra politisk hold, for at bakke op om de erhvervsdrivende, siger borgmesteren.

Han roser Tom Rene for at være så opmærksom på den digitale udvikling, så han ad den vej kan udvikle sin forretning.

- Tom har hele tiden antennerne ude, tager nye ideer til sig og udvikler på dem. Og her kan han se, at det virker, og han har nogen at sparre med på sine ideer, siger Tonni Hansen.

Ifølge borgmesteren har flere andre kommuner fået øjnene op for det sydfynske erhvervsprojekt og arbejder på at starte noget tilsvarende andre steder i landet.

Læs også Midt i butiksdød og corona: Fynsk by melder alt udsolgt i butikslokaler