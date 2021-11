Tonni Hansen får fire år mere som Langelands borgmester

De seneste fire år har Tonni Hansen (SF) siddet for bordenden i Langeland Kommune, og sent natten til onsdag blev det bekræftet, at han får fire år mere.

- Jeg kan med glæde meddele, at de fem partier, der blev valgt ind i kommunalbestyrelsen har indgået en fælles konstitueringsaftale. Den indebærer, at jeg fortsætter som borgmester for Langeland Kommune, fortæller Tonni Hansen.