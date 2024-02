Tonny mistede alt og fik ødelagt sit liv - én ting ville han gøre anderledes

Sure ansatte

For hans tække- og isoleringsvirksomhed var alligevel ikke så sund, som den så ud.

I kølvandet på coronakrisen manglede den penge og kom i likviditetsproblemer. Og så gik den - som tusindvis af andre små virksomheder de senere år - konkurs i 2020.

- Jeg følte, at alle arbejdede mod mig, og det skyldes også, at jeg blev så indædt, at jeg sagde nogle ting til de ansatte, som jeg ikke skulle. Og så blev de sure. Så starter en negativ deroute, fortæller Tonny Nielsen fra sit nye hus på Langeland.

Eller det er ikke hans hus.

Her bor han hos sin kæreste, der ejer og har købt huset for 140.000 kroner.

Her er det værste

Tonny Nielsen er i dag sygemeldt med stress og i jobprøvning.

At hans virksomhed gik konkurs, og han mistede sit job og gode venskaber, er dog ikke det værste, der er sket.

- Det, der har ramt mig mest, har været hukommelsen. Det at huske og have mange bolde i luften. Der føler jeg mig mest ramt. Jeg kan ikke overkomme den samme mængde, som jeg tidligere har kunnet. Det er sådan set det værste, fastslår Tonny Nielsen.

Han er ikke den eneste. Tværtimod.

Chefanalytiker: Derfor går så mange konkurs

2023 var det værste år for tusindvis af danske virksomheder i mere end et årti.