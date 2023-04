Transportminister om stillestående akuthjælperbiler på Langeland: - Helt fjollet

I snart et år har to akuthjælpebiler holdt stille i en indkørsel.

Men det skal de ikke gøre meget længere, hvis det står til transportminister Thomas Danielsen, fortæller han til DR Fyn:

- Jeg kommer gerne til Langeland, og jeg kommer gerne til at tale med de forskellige aktører, som ikke kan finde ud af at tale sammen, for det er jo helt fjollet, siger han.



Udmeldingen kommer på bagkant af, at Langelands Hjertestarterforening sidste sommer fik afslag på at køre med udrykning i akuthjælpebilerne.

Afslaget fra Færdselsstyrelsen bunder i, at styrelsen ikke mener, det er forsvarligt i forhold til trafiksikkerheden, men den argumentation forstod foreningens formand, Henrik Schakow, ikke noget af, da afslaget kom i sommer:

- Alle akuthjælperne har fået undervisning af politiet. De er derfor rustet til at kunne køre udrykning, forklarede han.

800 udrykninger på et år

Han fortalte samtidig, at det kan have "katastrofale følger", at Færdselsstyrelsen ikke vil give foreningen lov til at køre i bilerne.

Daværende Transportminister Trine Bramsen (S) oplyste i forbindelse med Færdselsstyrelsens afslag, at hun havde sat gang i en undersøgelse, der skulle se på, hvordan der kan sikres hurtigere ambulancehjælp til yderområderne.

Samtidig oplyste Færdselsstyrelsen til TV 2 Fyn, at de havde igangsat en proces, hvor det skulle afklares, hvorvidt reglerne på området skulle ændres.

Den process er stadig i gang, oplyser DR. Indtil da rykker de knap 150 akuthjælpere på Langeland ud i deres egne biler.

Hvis det lykkedes at få lov at køre i akuthjælperbilerne med blå blink, så giver det akuthjælperne mulighed for at tilsidesætte færdselsloven og dermed mulighed for at nå hurtigere frem, end de ellers ville.

Akuthjælperbilerne er tiltænkt som supplement til Langelands eneste ambulance. Sidste år rykkede akuthjælperne ud 800 gange.