Trods overvældende tilslutning: Langelandsk sejrsfest aflyst

- Vi fester videre, det bliver bare hver for sig i hver sin have med flaget hejst, siger hun.

Først var hun dog ærgerlig over, at de ikke kunne få lov at markere, at modstanden mod et udrejsecenter resulterede i at planerne blev droppet.

- Selvfølgelig tænkte jeg ’øv’, men der er jo ikke så meget at gøre. Vi kan simpelthen ikke tage ansvar for at holde noget så stort i i morgen, siger arrangøren.