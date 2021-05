Trods stor skuffelse over eget parti: - Jeg er socialdemokrat helt ind i knoglerne

Socialdemokraten har stor forståelse for, hvis flere af de vælgere, der ved folketingsvalget for to år siden satte deres kryds ved ham og liste A, nu føler sig svigtet ved beslutningen om at placere 130 udvisningsdømte kriminelle i et åbent udrejsecenter på Sydlangeland.

- Jeg kan godt forstå, hvis nogen er skuffede. Det er jeg også selv. Og det er ved Gud heller ikke noget, der er opfundet i min baghave.

- Som langelænder er jeg også sur, og jeg er ked af den her beslutning, der er truffet, fordi det kommer til at påvirke os på øen i rigtig lang tid. Det sagde jeg også til ministeren (udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S), red.), da han ringede til mig i aftes og fortalte mig nyheden, siger Bjørn Brandenborg og understreger:

- Opgaven nu er at få det bedste, hvis man kan det, ud af en rigtig, rigtig dårlig beslutning.

Intet godt ved beslutningen

Langelænderen fortæller, at han lå søvnløs, efter han tirsdag aften modtog nyheden om udrejsecenterets placering.

- Jeg har vendt og drejet mig hele natten for at se, om jeg kunne finde bare en eneste god ting ved den her beslutning – og det kan jeg ikke.

I stedet fokuserer han sine kræfter på at give langelænderne tryghed i hverdagen med et udrejsecenter tæt på.

- Opgaven er at sørge for, at dem, der skal leve med de her konsekvenser får de ressourcer, som de har brug for. Ikke for lidt, men alle de ressourcer, som de mennesker har brug for nu, siger Bjørn Brandenborg.

Ligesom udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye vil Bjørn Brandenborg derfor torsdag rejse til Langeland for at tale med de bekymrede langelændere.