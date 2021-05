TV 2 Fyn i Jylland: Hvad vil du vide om udrejsecenteret Kærshovedgaard

Er det utrygt at bo ved siden af et udrejsecenter?



Om et år kommer et nyt udrejsecenter til at ligge på Langeland. Hvis det står til regeringen. Udrejsecenteret kommer til at huse udlændinge på tålt ophold og udvisningsdømte kriminelle. Udrejsecenteret skal ligge på Sydlangeland lige nord for Bagenkop, og langelænderne frygter, hvad det kommer til at betyde for byen, turismen og det daglige liv på øen.

Men er det utrygt at bo ved siden af et udrejsecenter? Det spørger TV 2 Fyn befolkningen i området omkring Kærshovedgård om. Og vi forsøger at få et indblik i, hvad det er for nogle personer, der flytter fra Midtjylland til Langeland, og om der er andre ulemper eller måske fordele ved at have et udrejsecenter i sit nærområde.

Hvad vil du gerne have vi undersøger i Kærshovedgård og omegn?

Du kan bidrage med dine spørgsmål og kommentarer til vores ophold nær det eksisterende udrejsecenter i Midtjylland. Kom med dine spørgsmål til vores hold i Midtjylland, så vil vi forsøge at besvare dem, mens vi opholder os i Jylland.