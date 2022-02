Tyske turister strømmer til Fyn: - De kan sikre helårsstillinger i turisterhvervet

Virksomheden Novasol, der udlejer sommerhuse i Danmark, oplyser til TV 2 Fyn, at der i de seneste fire uger har været en stigning på næsten 70 procent i antallet af tyskere, der søger efter ferieboliger i Danmark på Novasols hjemmeside.

Novasol oplyser desuden, at der i første kvartal af 2022 foreløbigt har været en stigning på 265 procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvad angår bookinger af ferieboliger foretaget af tyske turister.



Kan sikre helårsstillinger

På Langeland mærker man den genvundne efterspørgsel fra tyske turister, og det kan, ifølge Erhvervs- kultur- og turismechef i Langelands Kommune Jane Jegind, betyde, at der kan komme flere helårsstillinger i turisterhvervet.





- Tyskerne er i den grad vigtige for Langeland. Særligt fordi, de holder ferie i en længere periode end den, der er danskernes højsæson. Det betyder, at de er med til at give basis for, at vi også kan have fuldtids helårsstillinger indenfor turismen på Langeland, så de er absolut vigtige, siger hun og tilføjer.

- Vi arbejder ret målrettet på at lave tiltag, der kan være med til at udvide turistsæsonen på Langeland. Fra næste år har vi en vinterbadefestival, vi laver "Lys i mørket" i novembermåned og andre ting, der kan vise, at der er skønt på Langeland hele året rundt.

Langeland har det, Tyskland ikke har

Også på det nordlige Langeland mærker de, at de tyske turister er vendt tilbage til øen.