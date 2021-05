Udrejsecenter fører til oprustning: Mere politi og støtte til sikkerhed på Langeland

Samtidigt øges bemandingen i Rudkøbing.

- Dermed sikres der generelt en kortere responstid til hændelser på hele Langeland og lokalpolitiet får samtidigt styrket mulighederne for blandt andet at foretage ekspedition af borgernes henvendelser og lave forebyggende arbejde, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Samtidig kan private og erhvervsdrivende nu søge om støtte til foranstaltninger, der kan være med til at øge trygheden i lokalområdet.

- Det kan for eksempel være den lokale brugs, der har brug for en vagt, siger Mattias Tesfaye.

Det har ikke været muligt for TV 2 Fyn at få politiet til at forklare, hvordan de vil løse de nye opgaver på Langeland, eller at få ministeriet til at uddybe mulighederne for lokale om at søge støtte til sikkerhedsforanstaltninger.

På selve udrejsecenteret vil også Kriminalforsorgen stå for sikkerheden.