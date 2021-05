Udrejsecenter på Langeland placeres tæt på kvindecenter med voldsofre

- Da jeg hørte om udrejsecentret, tænkte jeg, at så skulle man måske tænke anderledes med vores krisecenter, for det harmonerer ikke med et udrejsecenter, siger Jens Albrechtsen.

- Det er åbenlyst i min bog, at det ikke hænger sammen. Flygter man fra vold, søger man måske ikke mod et sted, hvor der er så mange voldsdømte kriminelle i nærheden, forklarer han.

Planerne med udrejsecentret går på at flytte 130 udviste, kriminelle asylansøgere til Holmegaard på Langeland.

Udsat for psykisk og fysisk vold

Sker det - trods mange politiske og lokale protester de seneste dage - vil de kunne færdes i samme nærområde som kvinderne fra krisecentret.

Krisecentret er ved at blive etableret på en gammel skole, som er i gang med at blive renoveret. Til efteråret skal centret huse syv kvinder og deres børn, hvis de får brug for en tryg base.