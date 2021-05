Udrejsecenter: Sådan gik det med beboerne på Kærshovedgård

En af de personer de fynske betjente skal holde øje med, er den mand som i 2010 forsøgte at angribe tegneren Kurt Vestergaard med en økse.

Dertil kommer en række dømte terrorister, som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye ikke har tal på.

Ministeren oplyser på onsdagens pressemøde, at personerne i udrejsecenteret har mulighed for at bevæge sig rundt på Langeland og Fyn, så længe de overholder meldepligten. Altså at de pågældende udlændinge skal møde hos politiet på nærmere angivne tidspunkter.

Mere og mere kriminalitet

I efteråret skrev TV Midtvest, som dækker det område, hvor asylcentret Kærshovedgård ligger, at "beboerne på Kærshovedgård tegner sig for mere og mere kriminalitet".

Samtidig noterer tv-stationen, at mens "det meste af kriminaliteten tidligere er foregået på Kærshovedgård, foregår mere og mere nu andre steder".

Ifølge TV Midtvest blev fem fra udrejsecentret sigtet i perioden 1. februar til 26. september 2018. Tre år senere var antallet af sigtelser steget til 127 fra 1. januar til 25. august.

Samtidig viste politiets opgørelser i efteråret 2020, at der i forhold til Kærshovedgårds første år som udrejsecenter var sket mere end en fordobling af antallet af sigtelser mod stedets beboere.



Chefpolitiinspektør Claus Hilborg oplyste i den forbindelse, at der var en del sager om butikstyveri og meget salg af narko.

Mere end hver fjerde af sagerne var begået i Herning, som ligger cirka 22 kilometer fra asylcentret. Det svarer lige knap til afstanden fra Holmegaard til Rudkøbing.

Chefpolitiinspektøren tilføjer, at ud af de 127 sigtelser er de 90 for kriminalitet uden for Kærshovedgård, og at to personer står for 40 af sigtelserne.

Begår kriminalitet langt fra udrejsecentret

Også B.T. har kigget nærmere på kriminaliteten. Avisen skriver på baggrund af en aktindsigt i begyndelsen af april, at der fra december 2020 til marts i år er rejst 59 sigtelser mod beboere på Kærshovedgård.

Sigtelserne tæller tyveri, vold og vold mod tjenestemand, narko, trusler og brud på våbenloven.

14 af de 59 sigtelser er udløst af lovovertrædelser inde på Kærshovedgård. Men ifølge aktindsigten nøjes beboerne ikke med at begå kriminalitet på udrejsecentret eller i lokalområdet.

Faktisk er en pæn del af politianmeldelserne indgivet i kommuner som København og Lyngby, skriver B.T.

Kravet om meldepligt betyder, at beboerne på udrejsecentret skal overnatte på stedet, hvilket tilsyneladende ikke forhindrer dem i at rejse langt.

Langeland skal være klar i 2022

Det nye udrejsecenter på Langeland vil ifølge planen være klar på matriklen på Gulstavvej 7 fra andet kvartal 2022.

Holmegaard skal huse en gruppe på 130 personer, der enten er udvisningsdømte eller er i Danmark på tålt ophold.

Tålt ophold er personer, som ikke har opholdstilladelse, men ikke kan udvises - for eksempel fordi de risikerer at blive dømt til døden eller udsat for tortur i deres hjemland.

Kærshovedgård lukker ikke, men vil i stedet huse afviste asylansøgere, der altså ikke har begået noget kriminelt, men som ikke har fået opholdstilladelse.