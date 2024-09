Udsolgt på fem minutter - Nu er populær festival skudt i gang

Fredag eftermiddag er der sat strøm til anden udgave af NÆR-festival, som kunstneren Michael Falch står bag. Fem minutter skulle han bruge på at sælge alle billetter af sin festival.

Festivalen er en såkaldt charity-festival, hvor al overskud går til "De vildeste fugle", som støtter alkoholbelastede børnefamilier.

- Jeg ved, at I har glædet jer i lang tid og har haft billetterne hængende på køleskabet i et år. Dette er først og fremmest en intim musikfestival. Den skal ikke blive meget større end det her. Musikerne er nøje udvalgt fordi de passer præcist hertil. Selvom der er siddepladser, må I altså gerne rejse jer og danse, lyder det fra scenen.